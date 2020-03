Lange Sperre für Kostic

Filip Kostic würde ein potenzielles DFB-Pokalfinale mit Eintracht Frankfurt verpassen. Der DFB hat eine Sperre für die kommenden vier Pokalpartien gegen den Linksaußen verhängt. Kostic hatte beim Viertelfinalsieg über Werder Bremen (2:0) in der Nachspielzeit ein rüdes Foul gegen Ömer Toprak (30) begangen.

Der türkische Innenverteidiger trug eine Riss-Quetschwunde an der Wade davon. Für die Eintracht ist das Fehlen von Kostic ein herber Verlust: Der 27-jährige Serbe ist in dieser Saison bereits für zwölf Tore und 15 Assists in 38 Pflichtspielen verantwortlich.