Arsenal: Rodrigo als Aubameyang-Erbe?

Sollte Pierre-Emerick Aubameyang den FC Arsenal im Sommer verlassen, haben die Gunners bereits einen Nachfolger im Visier. Dem ‚Daily Mirror‘ zufolge haben die Londoner für Rodrigo vom FC Valencia eine Transferanfrage eingereicht. Der 29-jährige Angreifer stand im Januar noch kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Doch der Deal platzte noch kurz vor dem Deadline Day.

Rund 55 Millionen Euro müsste Arsenal für Rodrigo wohl auf den Tisch legen. Eine ähnliche Summe forderten die Fledermäuse bereits in den Verhandlungen im Winter mit Barça. Rodrigos Vertragspapier läuft noch bis 2022. In der aktuellen Saison stehen für den spanischen Nationalspieler elf Assists und fünf Treffer in 28 Einsätzen zu Buche.