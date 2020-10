Heute fix: Die Zahlen zum Ulreich-Deal

Sven Ulreich wird aller Voraussicht nach in Kürze seinen Vertrag beim Hamburger SV unterschreiben. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, wird der Torhüter am heutigen Samstag zum Medizincheck in der Hansestadt erwartet.

Die Ablöse, die der FC Bayern kassiert, betrage weniger als eine halbe Million Euro. Ulreichs Jahresgehalt soll ebenfalls bei rund 500.000 Euro liegen. Weitere Bonuszahlungen fallen an, wenn der HSV in die erste Bundesliga aufsteigt.