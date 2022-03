Mainz verlängert mit Talente-Duo

Philipp Schulz und Nelson Weiper gehen ihre ersten Profischritte bei Mainz 05. Wie die Rheinhessen offiziell bestätigen, hat das Duo „langfristige Profi-Verträge“ unterschrieben. Bislang waren beiden 16-jährige Talente bis 2023 vertraglich gebunden.

„Sowohl Nelson als auch Philipp sind große Talente und haben alle Chancen, richtig durchzustarten. Wir werden sie auch weiter gezielt fördern, um ihnen optimale Voraussetzungen für die nächsten Entwicklungsschritte zu schaffen – ich bin mir sicher, dass wir sie in Zukunft auch in unserer Profimannschaft sehen werden“, so Sportvorstand Christian Heidel.