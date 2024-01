25 Millionen: Lodi verlässt Marseille

Renan Lodi verlässt Olympique Marseille in Richtung Al Hilal. Der 25-Jährige unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach überweist der Saudi-Klub 25 Millionen Euro an die Franzosen. Eine Teilzahlung in Höhe von 30 Prozent fließt an Lodis ehemaligen Arbeitgeber Atlético Madrid.

Nach Neymar, Malcom und Michael folgt bei Al Hilal nun der nächste Brasilianer. Der Linksverteidiger ergänzt das Starensemble um Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Yassine Bounou und Kalidou Koulibaly.