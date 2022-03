Neuer Bayer-Vertrag: Tah erläutert Sinneswandel

Jonathan Tah hat sich zu seinem offen kommunizierten Wechselwunsch im Sommer 2020 geäußert. Gegenüber dem ‚kicker‘ blickt der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen zurück: „Ich war definitiv nicht glücklich in dieser Zeit. In jener Saison habe ich 39 Spiele gemacht, war aber in der Darstellung von außen gefühlt die ganze Saison auf der Bank und habe keine große Rolle mehr bei Bayer gespielt. Für mich ist es wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe zu stagnieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich es.“

Im September 2021 verlängerte Tah seinen Vertrag unterm Bayer-Kreuz dann überraschend bis 2025. Vorhergegangen war ein Sinneswandel. „Dazu haben vor allem Gespräche mit Sportdirektor Simon Rolfes und dem damals neuen Trainer Gerardo Seoane geführt. Es waren die klaren Ambitionen, die Simon vertreten hat. Und der Trainer hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass er sehr viel von mir erwarten wird, dass ich sehr viel Verantwortung übernehmen soll“, so der 26-Jährige, der zuletzt den Sprung zurück in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft geschafft hat.