Neuer Vertrag für Bellingham-Bruder

Jobe Bellingham (18) hat seinen Vertrag beim AFC Sunderland verlängert. Das gibt der englische Zweitligist offiziell am heutigen Freitagnachmittag bekannt. Das neue Arbeitspapier des Bruders von Real-Superstar Jude Bellingham (21) ist bis 2028 gültig. Vor einem Jahr war Jobe vom Heimatklub Birmingham City zum AFC gewechselt und hat in 47 Saisonspielen sieben Tore sowie eine Vorlage beigesteuert.

„Wenn ein Spieler in seiner Durchbruchssaison so gut abschneidet“, ist es nur klar, dass sich andere Möglichkeiten ergeben, sagt Sunderlands Sportdirektor Kristjaan Speakman über den Offensivspieler, „trotzdem hat Jobe immer wieder betont, dass er in Sunderland sein möchte.“