Arsenal: Gespräche mit Ödegaard

Der FC Arsenal will auch in den nächsten Jahren auf die außergewöhnlichen Qualitäten von Martin Ödegaard setzen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem 24-jährigen Norweger in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Ziel ist eine langfristige Verlängerung. Ödegaards aktueller Kontrakt endet 2025.

Der offensive Mittelfeldspieler ist bei den Gunners absoluter Leistungsträger und Kapitän. In der vergangenen Saison war Ödegaard in der Premier League in 37 Einsätzen an 23 Toren (15 Treffer, acht Assists) direkt beteiligt.