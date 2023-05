FC Bayern: Choupo-Moting zurück im Training

Eric Maxim Choupo-Moting könnte schon bald wieder für den FC Bayern auf dem Platz stehen. Wie der Rekordmeister verkündet, hat der 34-Jährige am heutigen Mittwoch erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Der Stürmer fällt seit Mitte April mit Knieproblemen aus.

Wann Choupo-Moting wieder vollständig einsatzbereit ist, lassen die Bayern offen. In der aktuellen Saison stand der 73-malige Nationalspieler Kameruns bereits in 29 Pflichtspielen für die Münchner auf dem Platz, in denen er 17 Tore erzielen konnte. Am Samstag trifft der FCB in der Bundesliga auf den FC Schalke 04 (15:30 Uhr).

