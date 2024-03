Milan: Leão spricht über Abschiedsgerüchte

Im Entscheidungsprozess, bei welchem Klub er seine Zukunft sieht, will sich Rafael Leão nicht in die Karten schauen lassen. „Ich habe einen Vertrag beim AC Mailand, die Zukunft kenne ich noch nicht, aber ich bin hier, mit Kopf und Herz. Mailand ist meine Heimat, das sage ich immer, dieser Verein hat mir geholfen, zu wachsen und ich bin hier glücklich“, so der portugiesische Außenstürmer auf Nachfrage von ‚Sky Italia‘.

Der Vertrag des 24-Jährigen bei den Rossoneri läuft noch 2028, allerdings hat Leão eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro, die nach FT-Infos aber nur zwischen dem 5. und 15. Juli gültig ist. Interesse bekundet unter anderem Paris St. Germain, das händeringend auf der Suche nach einem Nachfolger von Kylian Mbappé (25) ist.