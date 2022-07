City-Präsentation: Haaland lästert über United

Erling Haaland hat seine offizielle Präsentation am heutigen Sonntag genutzt, um die Fans von Manchester City schon einmal auf seine Zeit zu ziehen. Auf die Frage, auf welchen Gegner er sich am meisten freue, antwortete der Torjäger: „Ich muss sagen, ich mag dieses Wort nicht, aber: Manchester United.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolportierte 60 Millionen überwies City für Haaland an Borussia Dortmund. Im Gegenzug will der 21-Jährige künftig Tore liefern. „Die Erwartung für diese Saison ist es, in das neue Team zu kommen und Leute kennenzulernen und die Verbindung direkt herzustellen. Und um Spaß zu haben – wenn ich Spaß habe, schieße ich Tore und gewinne Spiele“, so Haaland.