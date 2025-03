„Ich bin nicht gierig“: Kimmich kündigt Vertragsentscheidung an

Trotz des deutlichen 3:0-Erfolgs des FC Bayern im Hinspiel des Champions League-Achtelfinales gegen Bayer Leverkusen drehten sich die Fragen an Joshua Kimmich nach der Partie am gestrigen Abend fast ausschließlich um seine vertragliche Situation beim Rekordmeister. Dieser stand den Journalisten in der Mixed Zone Rede und Antwort und äußerte sich sehr konkret zum gegenwärtigen Stand.

„Es wird zeitnah eine Entscheidung geben. Nicht unbedingt zwischen den beiden Spielen (gegen Leverkusen, Anm. d. Red.), spätestens aber vor der Länderspielpause“, kündigte der 30-Jährige an. Dabei ließ Kimmich zwar nicht durchblicken, wie diese ausfallen könnte, machte den Fans des Rekordmeisters aber Hoffnung.

„Ich habe nicht den Eindruck, dass ich total gierig bin. Es geht nicht darum, den letzten Euro rauszupressen, das weiß der Max. Generell haben wir schon ein paar sehr gute Gespräche geführt. Ich merke auch, dass der Max sehr, sehr ehrlich ist, dass er auch kämpft. Und das weiß ich wirklich zu schätzen.“

Den Handlungsdruck schob der DFB-Kapitän dabei allerdings ganz klar seinem Klub zu. In der vergangenen Woche hatten die Bayern ihr Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen. „Natürlich ist es an die Öffentlichkeit gedrungen, dass das Angebot zurückgezogen wurde. Trotzdem war es in der Kommunikation nicht so, dass ich es so wahrgenommen habe“, so Kimmich.

Ball liegt beim FCB

Mittlerweile sollen die Gespräche zwischen den Parteien dem Vernehmen nach wieder aufgenommen worden sein, was auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen im Nachgang der Partie bestätigte. Kimmich scheint nun auf ein klares Signal des Bundesliga-Tabellenführers zu warten: „Der Ball liegt nicht bei mir, sagen wir es mal so.“

Laut dem ‚kicker‘ ist es nun vor allem an Bayern-Sportvorstand Max Eberl, der vereinsintern „mächtig Überzeugungsarbeit leisten“ muss. Denn nicht alle Führungskräfte des Rekordmeisters sind vollends von der Idee einer Vertragsverlängerung mit Kimmich überzeugt.

Am ‚DAZN‘-Mikrofon hatte Eberl seinen Spieler vor der Partie in Schutz genommen: „Eins möchte ich dazu sagen: Es wird gerade kolportiert, dass Josh gierig ist. Das ist er nicht. Das möchte ich an der Stelle mal klarstellen. Wir sprechen über Perspektiven und gute Gehälter.“

Kimmich bestätigt Auslandsangebote

Diese Perspektiven könnte Kimmich allerdings auch im europäischen Ausland sehen. Bereits seit Wochen wird darüber berichtet, dass dem 97-maligen Nationalspieler zwei Vertragsangebote europäischer Topklubs vorliegen. Dies bestätigte Kimmich gestern auf Nachfrage, wollte die Klubs allerdings nicht nennen.

Einer davon scheint jedoch Paris St. Germain zu sein. Der französische Hauptstadtklub soll Kimmich einen Vierjahresvertrag offerieren. Andere Topklubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Liverpool und ganz aktuell auch Inter Mailand haben dem Sechser verschiedenen Berichten zufolge bereits signalisiert, nicht mitbieten zu wollen.