Bayern dank Sieg gegen PSG auf Kurs | Note 1 für Kim

Nach fulminanter Anfangsphase samt Großchance durch Jamal Musiala (7.) ruckelte die sonst so starke Bayern-Offensive etwas. In Folge einiger gefährlicher Münchner Ballverluste kam auch PSG zu Gelegenheiten. Mitten in diese Phase hinein traf Minjae Kim für die Bayern (38.). Bitter aus PSG-Sicht: Keeper Matvei Safonov, der überraschend statt Ex-Welttorhüter Gianluigi Donnarumma startete, patzte beim Gegentreffer. Noch vor der Pause hatten die Bayern die Chance zu erhöhen – der herausragende Coman vergab jedoch knapp (41.).

Im zweiten Durchgang dezimierte sich PSG selbst, indem Ousmane Dembélé nach einem Foul an Davies mit gelb-roter Karte vom Platz flog (57.). Für die Bayern wurde es fortan einfacher. Musiala traf den Pfosten (74.), aus weiteren vielversprechenden Situationen machten die Bayern zu wenig. Entsprechend blieb es bis zum Ende spannend, wenngleich PSG in Unterzahl keine größere Chance mehr zustande brachte.

1:0 Minjae Kim (38.): Kimmich schlägt eine Ecke dicht vors Tor. Safonov wehrt den Ball nur schwach nach vorne ab, Kim kann per Kopf abstauben. Der erste Champions League-Treffer seiner Karriere.

Eingewechselt:

72‘ Michael Olise für Sané

72‘ Serge Gnabry für Coman

77‘ Thomas Müller für Musiala

