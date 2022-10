Wintertransfers geplant: Arsenals Kader-Spagat an der Tabellenspitze

Beim FC Arsenal fühlt man sich an glorreiche Zeiten zurückerinnert. Nachdem die Gunners in den letzten Jahren eher für Spott sorgten, konnte Mikel Arteta den Verein in der vergangenen Saison beinahe in die Champions League führen und steht mit ihm aktuell sogar an der Spitze der Premier League. Arsenal hat zwei Punkte Vorsprung vor dem amtierenden Meister Manchester City mit Coach Pep Guardiola, unter dem Arteta bereits als Co-Trainer gearbeitet hat. An welchen Stellschrauben hat der Spanier also gedreht?

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenals Baby-Gunner

Als ehemaliger Kapitän des Vereins besitzt Arteta das nötige Feingefühl für den Klub und seine Fans. Er weiß selbst ganz genau, welche Emotionen der Verein bei seinen Anhängern auslösen kann und gibt das als Trainer an seine Spieler weiter. Die Gier Spiele zu gewinnen, hat er dabei vor allem den jungen Akteuren in seinem Kader eingeimpft.

Mit Mohamed Elneny (30) und dem Ex-Gladbacher Granit Xhaka (31) haben nur zwei Spieler die magische 30-Jahre-Marke erreicht. Kapitän Martin Ödegaard ist zudem erst zarte 23 Jahre alt. Im Premier League-Vergleich besitzen die Gunners damit den jüngsten Kader der Liga (24,5 Jahre). Gegen tiefstehende Gegner hilft die Kreativität und Unbeschwertheit dieser Jungspunde, um immer wieder zum Torabschluss zu kommen.

Gabriel-Trio glänzt

Während sich mit Gabriel Magalhães (24) ein Innenverteidiger in absoluter Topform befindet, beleben mit Sommerneuzugang Gabriel Jesus (25) und Gabriel Martinelli (21) zwei weitere Brasilianer die Offensive des Europa League-Teilnehmers. Das Trio mit den wohlklingenden Namen bildet in Artetas System eine absolute Konstante und trägt maßgeblich zum derzeitigen Höhenflug bei.

Neben den drei Gabriels wird Abwehrspieler William Saliba von den Fans in den höchsten Tönen gelobt. Der Franzose hatte eine schwere Anfangszeit in London und verbrachte die vergangene Spielzeit leihweise bei Olympique Marseille. Seine guten Leistungen in der Ligue 1 machten ihn sogar zum Nationalspieler der Équipe Tricolore. Seit seiner Rückkehr aus Frankreich ist Saliba, der mittlerweile seinen eigenen Fangesang besitzt, gesetzt.

Reicht das bis zum Schluss?

Verletzungen von Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko (25) und den beiden Mittelfeld-Akteuren Emile Smith Rowe und Ödegaard lassen die Personaldecke bei den Gunners gerade etwas schrumpfen. Im Mittelfeld kann Arteta zwar auf Talente en masse zurückgreifen, doch das ist nicht genug für ein Team, das am Ende der Saison immer noch an der Tabellenspitze stehen will. Gerüchte über Wintertransfers machen schon länger die Runde. In Deutschland war von einem Interesse an Evan N'Dicka und Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt zu lesen.

Insbesondere Innenverteidiger N'Dicka soll es Sportdirektor Edú angetan haben. Der Franzose wäre im Sommer ablösefrei und somit ein absolutes Schnäppchen für Arsenal. Zuletzt gab es Berichte darüber, dass die Hessen sogar bereit seien, ihren Leistungsträger im Winter abzugeben, um zumindest noch etwas Geld einzustreichen.

Auch Shakhtar Donetsks Shootingstar Mykhaylo Mudryk steht bei den Gunners hoch im Kurs. Kürzlich hat der Vize-Sportdirektor des ukrainischen Champions League-Teilnehmers Arsenals Interesse am Mega-Talent bestätigt. „Ob er sich zwischen Arsenal und Manchester City entscheiden muss? Das sind zumindest zwei Mannschaften, die sich für unseren Spieler interessieren“, verriet Carlo Nicolini gegenüber ‚calciomercato.it‘. Allzu günstig dürfte ein Transfer aber nicht werden, Shakhtar verlangt Gerüchten zufolge stolze 56 Millionen Euro für den dribbelstarken Offensiv-Künstler.

Verlängerungen geplant

Xhaka erlebt unterdessen gerade seinen zweiten Frühling. Der Vize-Kapitän hat seine durchwachsenen Leistungen aus den vergangenen Spielzeiten hinter sich gelassen und spielt in dieser Saison groß auf. In elf Premier League-Partien gelangen dem Schweizer Routinier bislang drei Treffer und ebenso viele Vorlagen. Kein Wunder, dass die Gunners den 2024 auslaufenden Vertrag verlängern wollen.

Auch die beiden Offensiv-Talente Bukayo Saka (21) und Martinelli sollen langfristig an der Themse bleiben. Die Arbeitspapiere des Angriffsduos sind ebenfalls bis 2024 gültig. Wenn den Gunners das Kunststück gelingt, ihre Kaderplanung umzusetzen und einen Kern aus Stammspielern zu behalten, sind sie für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Mikel Arteta würde gerne noch viele Jahre mit seinem Sportdirektor zusammenarbeiten. „Ich hoffe er bleibt noch lange bei uns“, so der 40-Jährige. Die beiden Ex-Profis können sich als Architekten der ersten Meisterschaft seit 2004 bei den Arsenal-Fans unsterblich machen.