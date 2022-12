M’gladbach: Sportchef Virkus wünscht sich „Drecksack“

Sportchef Roland Virkus vermisst einen bestimmten Spielertypen bei Borussia Mönchengladbach. „Der ein oder andere Spieler, der einen anderen Skill hat als die, die wir schon haben, wäre wünschenswert“, erklärt der 56-Jährige im Gladbacher Fan-Podcast ‚MitGedacht‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Beispiel aus der Bundesliga hat er auch parat: „Wenn ich an Frankfurt denke, die haben einen Sebastian Rode in der Mannschaft, der halt dieser Drecksack ist, der da auch mal aufräumt.“ Virkus fügt an: „In der Saison davor, in der sie sich international qualifiziert haben, da hatten sie einen Hinteregger. Solche Typen bringen alles ein, was sie können.“

Das zentrale Mittelfeld der Borussia mit Christoph Kramer (31), Julian Weigl (27), Florian Neuhaus (25) und Manu Koné (21) kommt eher über die spielerische Stärke als über Physis. Ob die Fohlen im Winter einen Spieler mit dem Profil, das sich Virkus wünscht, bekommen, bleibt allerdings abzuwarten.