Medien: Barça holt García zurück

Der FC Barcelona kann offenbar in naher Zukunft eine Kader-Baustelle schließen. Nach monatelangem Transfer-Poker wird Eric García, der aktuell bei Manchester City unter Vertrag steht, aller Voraussicht nach zu seinem Jugendklub zurückkehren.

Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat sich Barça mit dem spanischen Innenverteidiger auf einen Transfer geeinigt. Demzufolge ist es wahrscheinlich, dass García im Sommer ablösefrei zu den Katalanen stößt, wenn sein Vertrag bei City ausläuft. Ein Wechsel im kommenden Winter-Transferfenster sei allerdings noch nicht endgültig vom Tisch – diesbezüglich gebe es aber noch keine Verhandlungen zwischen den Klubs.

Bereits in der vergangenen Wechselperiode hatten sich die Blaugrana intensiv um die Dienste des vierfachen spanischen Nationalspielers bemüht. Der Wechsel scheiterte jedoch am Veto der Citizens – mit García selbst war man sich in Barcelona schon einig. Nun geht der Transfer wohl mit einiger Verspätung über die Bühne.