Köln: Folgt Fraisl auf Horn?

Bei der Suche nach einer Nummer zwei im Tor schauen die Offiziellen des 1. FC Köln in Richtung Ostwestfalen. Der ‚Express‘ bringt Martin Fraisl (30) als möglichen Zugang am Geißbockheim ins Gespräch. Durch den Abstieg von Arminia Bielefeld in Liga drei wäre Fraisl ablösefrei zu haben. Dem Bericht zufolge wäre der Österreicher bereit, die Rolle als Backup für Stammkeeper Marvin Schwäbe (28) einzunehmen.

Durch den Abgang von Timo Horn (30) und die erneute Leihe von Jonas Urbig (19) haben die Kölner Bedarf auf der Position zwischen den Pfosten. Für den Fall einer Verletzung oder einer Sperre von Schwäbe wären aktuell nur Jonas Nickisch (19) und Matthias Köbbing (26) verfügbar – beide ohne Bundesliga-Erfahrung.

