„Auch bei anderen auf dem Zettel“: Werder bindet Schmid

Werder Bremen kann weiterhin auf die Dienste von Romano Schmid setzen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag verlängert. Über die Laufzeit machen die Grün-Weißen wie gewohnt keine Angaben.

„Romano hat in den letzten Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat während seiner Zeit bei Werder sein Debüt als A-Nationalspieler Österreichs gefeiert und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist. Daher freuen wir uns sehr, dass wir den Kontrakt vorzeitig verlängern konnten, wissend, dass Romano mit seinen Qualitäten auch bei anderen Klubs auf dem Zettel stand“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

Werder hatte Schmid im Januar 2019 für eine Million Euro von RB Salzburg verpflichtet. Nach eineinhalb Leih-Saisons beim Wolfsberger AC schlug der heute 23-Jährige dann auch tatsächlich an der Weser auf. In der laufenden Saison machte Schmid dann nochmal einen großen Entwicklungsschritt und steht seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen in der Startelf.