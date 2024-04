Krösche-Verlängerung: „Mussten nicht 30 Stunden sprechen“

Markus Krösche hat verraten, dass er bei seiner Verlängerung bei Eintracht Frankfurt nicht allzu lange überlegen musste. „Man weiß besser, auf was man sich einlässt. Wir mussten auch nicht 30 Stunden sprechen wie bei meiner Verpflichtung“, erläutert der Sportvorstand gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Vor der Verlängerung soll sich auch Borussia Dortmund mit Krösche beschäftigt haben. Der 43-Jährige weiß aber, was er in Frankfurt hat: „Ich bin jemand, der weiß, was er hat, wenn er es noch hat. Es war logisch, dass ich verlängert habe. Nach dem Umbruch im Sommer wollte ich ein klares Zeichen setzen und Verantwortung übernehmen, gerade in einer Phase des Umbruchs.“