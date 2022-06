Pogba verlässt ManUnited

Manchester United und Paul Pogba gehen getrennte Wege. Wie die Red Devils offiziell verkünden, wird der auslaufende Vertrag des Franzosen nicht verlängert. Zum Monatsende ist der 29-jährige Mittelfeldspieler also offiziell vereinslos.

„Jeder im Klub möchte Pogba zu seiner erfolgreichen Karriere gratulieren“, heißt es in einem offiziellen Statement des Premier League-Vereins, „wir möchten ihm für seine Verdienste um Manchester United danken. Wir wünschen ihm alles Gute für die nächsten Schritte auf seinem bemerkenswerten Weg.“

Es ist bereits die zweite Trennung von Pogba und United. 2009 war er aus Le Havre nach Manchester gewechselt und durchlief dort die U18 und U21. 2012 ging es für den Franzosen weiter zu Juventus Turin, ehe 2016 die Rückkehr zu den Red Devils folgte. Wohin es Pogba nun zieht, ist offen.

