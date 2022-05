La Liga-Chef Tebas: Barça kann „Lewandowski derzeit nicht verpflichten“

Eine Zukunft beim FC Bayern kann sich Robert Lewandowski nicht mehr vorstellen. „Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei“, preschte der Stürmer auf der gestrigen Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft voraus, „ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können. Ich kann mir nicht vorstellen, die Zusammenarbeit mit den Bayern nach den Ereignissen der letzten Monate fortzusetzen. Der Transfer wird für beide Seiten das Beste sein.“

Lewandowski will ab der kommenden Saison unbedingt für den FC Barcelona auflaufen, in Katalonien soll ein hochdotierter Dreijahresvertrag auf den Polen warten. Barça hat allerdings massive finanzielle Probleme, weswegen schon die designierten Neuverpflichtungen Franck Kessié (25) und Andreas Christensen (26) sowie die Vertragsverlängerung mit Sergi Roberto (30) in der Schwebe sein soll.

Javier Tebas sieht da einen Lewandowski-Transfer skeptisch. „Barça weiß bereits, was sie tun müssen, wenn sie Lewandowski verpflichten wollen. Sie kennen unsere Regeln für die Wirtschaftskontrolle sehr genau. Ich weiß nicht, ob sie De Jong oder Pedri verkaufen werden, aber sie wissen, dass sie Geld einnehmen und Vermögenswerte verkaufen müssen“, zitiert die spanische Nachrichtenagentur ‚Europa Press‘ den La Liga-Präsidenten, der mit der Feststellung schließt, dass Barça „Lewandowski derzeit einfach nicht verpflichten“ könne.