Bericht: ManCity sieht sich vorne im Bellingham-Poker

Mit gerade einmal 19 Jahren zählt Jude Bellingham bereits zu den komplettesten Fußballern in der Bundesliga. An diversen Stellschrauben muss der Youngster in Zukunft noch drehen, dann ist ihm eine Weltkarriere gewiss. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ein Weggang von Borussia Dortmund zu gegebener Zeit unabdingbar ist.

Für 2023 rüstet sich bereits die Klub-Elite. Und vorne im Rennen um Bellingham wähnt sich angeblich Manchester City. Der englische Meister sei „überzeugt“, das Rennen um den Mittelfeld-Motor zu gewinnen, berichtet die ‚Sun‘. Man sehe sich gegenüber dem FC Liverpool, Manchester United, dem FC Chelsea und Real Madrid vorne.

Ein Preisschild über 150 Millionen Euro nannte ‚The Athletic‘ zuletzt. Die Frage lautet allerdings auch, ob der BVB schon für den kommenden Sommer überhaupt gesprächsbereit sein wird. Bis 2025 ist Bellingham noch an Schwarz-Gelb gebunden. Vieles wird davon abhängen, ob sich das Talent schon nächstes Jahr bereit für den nächsten Schritt sieht.