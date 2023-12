Wolfsburg: Svanberg unter Beobachtung

Mattias Svanberg ist ins Visier von Sporting Lissabon geraten. Wie die portugiesische ‚A Bola‘ berichtet, zieht Sporting den Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg als Winterneuzugang in Betracht. Die Portugiesen fahnden nach einem Spieler, der in der Zentrale mehrere Positionen abdecken kann. Svanberg, der für die Wölfe schon auf der Sechs, Acht und Zehn zum Einsatz kam, erfüllt diese Anforderungen.

An Wolfsburg ist der 24-jährige Schwede vertraglich noch bis 2027 gebunden. Sporting schwebt dem Bericht zufolge kein direkter Transfer, sondern eine Leihe mitsamt Kaufoption vor. Im Team von Trainer Niko Kovac ist Svanberg Stammspieler und gemeinsam mit Stürmer Jonas Wind Top-Vorbereiter (jeweils vier Assists). Ob sich der VfL daher auf den von Sporting anvisierten Deal einlässt, hängt maßgeblich von der in Aussicht gestellten Ablösesumme ab. 2022 zahlte der Bundesligist 9,5 Millionen Euro an den FC Bologna.