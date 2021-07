Eintracht: Lindström hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt und Jesper Lindström gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat das dänische Spielmacher-Talent seinen Vertrag am Main unterschrieben. Folglich ist zeitnah mit der offiziellen Bestätigung des Transfers zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lindström kommt für kolportierte 6,5 bis sieben Millionen Euro von seinem Jugendklub Bröndby IF nach Frankfurt. Zum Meistertitel in der vergangenen Saison trug der 21-Jährige zehn Tore und elf Vorlagen bei. Dabei kam er in der Regel im offensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Für die Eintracht mit ihrem neuen Sporvorstand Markus Krösche ist Lindström nach Keeper Diant Ramaj (19, Heidenheim), Linksverteidiger Christopher Lenz (26, Union Berlin), Rechtsaußen Fabio Blanco (17, FC Valencia) und Santos Borré (25, River Plate) der fünfte Neuzugang – und der erste, der Ablöse kostet.