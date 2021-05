Moreno: Erst Europa League-Finale, dann Atlético?

Am heutigen Donnerstagabend (21 Uhr) spielt der FC Villarreal gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Finale der Europa League. Das Hinspiel konnte Villarreal bereits für sich entscheiden (2:1). Gerard Moreno lieferte den Assist zum wichtigen 2:0. Kein Zufall, denn im Verlauf des Turniers entpuppte sich der Mittelstürmer als wichtigster Spieler für den Klub aus dem Osten Spaniens.

Mit starken sechs Toren und vier Assists hob sich der zehnfache spanische Nationalspieler seine Scorerpunkte für die umkämpften K.o.-Spiele auf und beeinflusste jedes erzielte Ergebnis zu Gunsten seiner Mannschaft.

Damit weckt der inzwischen 29-Jährige natürlich Begehrlichkeiten bei größeren Klubs. Denn auch in La Liga wartet Moreno mit 20 Toren und fünf Assists aus 29 Begegnungen auf. In der Statistik positioniert er sich so vor Starstürmern wie Luis Suárez (Atlético Madrid) oder Antoine Griezmann (FC Barcelona).

Kandidat bei Atlético

Atlético Madrid soll bereits seine Fühler nach Moreno ausgestreckt haben. Das berichtete die ‚Marca‘ vor wenigen Wochen, schränkte jedoch ein, dass die hohe Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro ein Hindernis darstellt. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation bei den Rojiblancos kann man nahezu ausschließen, dass die Summe bezahlt wird. Ein Transfer müsste frei verhandelt werden.

Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Villarreal über einen Verkauf nachdenkt. Der Vertrag des treffsicheren Angreifers ist noch bis 2023 gültig. Sollte er nicht bereit sein, zu verlängern, könnte es sich als clever erweisen, das Momentum um Moreno zu nutzen. Eine mögliche EM-Teilnahme dürfte dem Unterfangen, eine hohe Ablöse zu generieren, ebenfalls zuträglich sein.

Silva die Alternative?

Ein weiterer Stürmer, der mit einem Wechsel ins Team von Diego Simeone in Verbindung gebracht wird, ist André Silva (25). Der Torjäger von Eintracht Frankfurt wird von einigen Klubs umworben, jedoch schrieb man Atlético zuletzt die Favoritenrolle für einen Transfer zu. Im Vergleich zu Morenos Ausstiegsklausel dürfte der Einstieg in die Verhandlungen bei Silva auf jeden Fall niedriger ausfallen. 30 bis 40 Millionen Euro wurden zuletzt gehandelt.