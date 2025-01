Wolfsburgs Franjic findet neuen Leihklub

Mittelfeldspieler Bartol Franjic wird eine neue Leihe bei Dinamo Zagreb antreten. Wie der VfL Wolfsburg verkündet, bricht der 24-Jährige seine bisherige Leihe bei Shakhtar Donezk in der Ukraine ab und schließt sich stattdessen dem kroatischen Meister und Pokalsieger an.

Beim Shakhtar kam Franjic, der im Sommer 2022 für 7,5 Millionen Euro aus Zagreb zu den Wölfen gewechselt war, wettbewerbsübergreifend nur in acht von 23 möglichen Partien zum Einsatz. In der vergangenen Saison spielte der defensive Mittelfeldspieler bereits auf Leihbasis für den damaligen Aufsteiger SV Darmstadt 98, mit dem er direkt wieder in die zweite Liga abstieg.