Rabiot trifft Juve-Entscheidung

Adrien Rabiot wird bei Juventus Turin endgültig seine Koffer packen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat sich der 29-jährige Mittelfeldspieler dagegen entschieden, bei den Bianconeri noch einmal einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Seit dem 1. Juli ist Rabiot ohne gültiges Arbeitspapier und kann somit ablösefrei wechseln. Schon vergangenes Jahr hatte der französische EM-Fahrer erst nach Vertragsende bei Juve verlängert.

Diesen Sommer strebt der Linksfuß nach insgesamt fünf Jahren im Piemont einen Tapetenwechsel an. 2019 war Rabiot ablösefrei von Paris St. Germain zu Juventus gewechselt. Für die Alte Dame bestritt er seitdem insgesamt 212 Pflichtspiele (37 Torbeteiligungen). Mit Real Madrid, dem AC Mailand und dem FC Bayern wurden in den zurückliegenden Wochen illustre Klubs mit Rabiot in Verbindung gebracht, konkretisiert hat sich bisher aber keine Spur. Als möglichen Ersatz für den Franzosen haben die Bianconeri dem Vernehmen nach Teun Koopmeiners (26) von Atalanta Bergamo im Blick.