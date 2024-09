FC Bayern: Rückendeckung für Tel

Mathys Tel wartet nach wie vor auf den Durchbruch beim FC Bayern. Zuletzt zeigte sich der Stürmer selbstkritisch ob seiner schwächeren Leistungen zu Saisonbeginn. Beim jüngsten 9:2 gegen Dinamo Zagreb blieb der 19-Jährige ohne Einsatzzeit. Die ‚Bild‘ brachte daraufhin schon eine Leihe ins Spiel.

Christoph Freund springt dem Youngster aber nun zur Seite. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Sportdirektor der Münchner: „Mathys gibt richtig Gas und hat in der Vorbereitung die Trainer überzeugt. Er ist ein junger Spieler, der schon seit einiger Zeit bei uns ist und um seine Minuten kämpft. Ich denke, es ist ganz normal, dass es so Phasen gibt, in denen es mal schwieriger ist und es weniger Einsatzzeit gibt.“

Freund weiter: „Mathys ist selbstkritisch und macht sich viele Gedanken, wie er besser werden kann. Er trainiert jeden Tag mit guten Spielern, von denen er viel lernen kann. Ich mache mir da keine Sorgen um ihn.“

Nach wie vor sieht der Österreicher das Juwel im Bayern-Trikot. „Es ist kein Thema, dass er ausgeliehen wird. Ich bin überzeugt davon, dass er sich hier durchsetzen und seine Spielzeit bekommen wird“, unterstrich Freund. Erst im März hatte Tel seinen Vertrag beim FCB bis 2029 verlängert.