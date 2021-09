Bayern-Abschied: Sarr lehnte drei Angebote ab

Bouna Sarr boten sich in diesem Sommer mehrere Optionen für einen Vereinswechsel. Der Rechtsverteidiger des FC Bayern lehnte Anfragen dreier Meisterteams ab. Wie die ‚tz‘ berichtet, erkundigten sich der OSC Lille, Olympiakos Piräus und Besiktas nach Sarr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Franzose habe umgehend signalisiert, dass er München nicht verlassen will, um sich bei Bayern durchzusetzen. Für acht Millionen Euro war der 29-Jährige vor knapp einem Jahr von Olympique Marseille gekommen, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Zwar holten die Münchner trotz intensiver Fahndung keinen neuen Rechtsverteidiger an Bord. In der Hierarchie steht Sarr aktuell aber hinter Josip Stanisic (21) und dem momentan verletzten Benjamin Pavard (25), nur im DFB-Poakl gegen den Bremer SV (12:0) stand er in der Startformation.