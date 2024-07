Neuer Vertrag für Seferovic

Haris Seferovic will längerfristig in der UAE Pro League bleiben. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 32-jährige Schweizer vor der Verlängerung bei Al Wasl in Dubai. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2025.

Dem Bericht zufolge fühlt sich der Stürmer bei seinem Klub sehr wohl, weshalb er eine Verlängerung anstrebe. Seferovic war vor einem Jahr von Benfica Lissabon nach Dubai gewechselt. In der Bundesliga war er zwischen 2014 und 2017 für Eintracht Frankfurt aktiv.