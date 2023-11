Europa-Rückkehr für Chicharito?

Ex-Bundesligaprofi Javier Hernández, auch Chicharito genannt, könnte nach seiner Zeit in der Major League Soccer noch einmal in Europa die Schuhe schnüren. Gegenüber Fabrizio Romano sagt der 35-jährige Angreifer: „Ich prüfe Projekte in der MLS, in Europa, Mexiko und auch in Saudi-Arabien.“ Bei LA Galaxy läuft der Vertrag des Mexikaners zum Jahresende aus. Als Tabellen-13. verpasste der Klub aus Kalifornien die Playoffs, somit ist Chicharitos Saison bereits vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin konnte der Ex-Leverkusener kaum mitwirken in diesem Kalenderjahr. Seit Juni zwang den Routinier ein Kreuzbandriss zum Zuschauen, sein letztes Pflichtspiel für LA ist daher eine Weile her. Chicharito fühlt sich jedoch bereit für eine neue Aufgabe: „Ich bin gestärkt und widerstandsfähiger zurückgekommen und möchte weiterhin Spaß am Fußball haben. Meinem Knie geht es gut.“ In seiner Karriere lief der Rechtsfuß außerhalb seiner Heimat neben Leverkusen auch noch für Manchester United, Real Madrid, West Ham United und den FC Sevilla auf.