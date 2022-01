Gabigol will England-Wechsel durchdrücken

Gabriel Barbosa will sich selbst darum kümmern, dass ihm Flamengo Rio de Janeiro die Freigabe für eine Rückkehr nach Europa erteilt. Nach ‚Sky Sports‘-Informationen ist für den heutigen Donnerstag ein Treffen zwischen dem Stürmer und Vereinsvertretern des brasilianischen Erstligisten geplant.

Das Angebot von West Ham United liegt seit einer Woche auf dem Tisch, Flamengo will den 25-jährigen Topstürmer, der in der vergangenen Saison an starken 38 Treffern direkt beteiligt war, aber nicht ziehen lassen. Die Hammers würden den früheren Inter-Profi gerne für eineinhalb Jahre ausleihen und sich eine 30 Millionen Euro teure Kaufoption sichern.