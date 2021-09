Benficas Tor-Formel | Mourinho am Boden

Benfica nicht zu stoppen

Benfica Lissabon marschiert in der portugiesischen Liga weiter vorne weg, hat nach dem 3:1-Sieg über Vitória Guimarães nun die maximale Punkteausbeute von 21 Zählern aus sieben Partien eingefahren. „Die Unantastbaren“, titelt die ‚Record‘. Laut ‚A Bola‘ liegt der Erfolg in der „passenden Formel“ begründet: „Rafa + Darwin + Yaremchuk = Tore“. Darwin Núñez und Roman Yaremchuk trafen je viermal, Rafa Silva lieferte zwei Tore und zwei Assists.

Juve siegt und verliert

Nach schwachem Ligastart ohne Sieg fuhr Juventus Turin gestern gegen Sampdoria Genua (3:2) den zweiten Dreier in Folge ein. Kapitän Paulo Dybala traf in der zehnten Minute zur Führung, musste aber nur elf Minuten später unter Tränen den Platz verlassen. Juves Topscorer verletzte sich wie Álvaro Morata am Oberschenkel, beide werden frühestens nach der Länderspielpause wieder ins Geschehen eingreifen. „Keine Freude“ in Turin, resümiert die ‚Tuttosport‘.

Sarri besiegt Mourinho

In einem ereignisreichen Derby della Capitale triumphierte Lazio Rom am gestrigen Sonntag mit 3:2 über die AS Rom, robbte sich in der Tabelle bis auf einen Zähler an den Stadtrivalen heran. Im Fokus standen natürlich auch die polarisierenden Cheftrainer Maurizio Sarri und José Mourinho. ‚Quotidiani Sportivi‘ fasst zusammen: „Der Flug von Sarri – Mou am Boden“.