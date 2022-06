Citys Preisschild für Silva

Manchester City will sich den Abgang von Bernardo Silva trotz der kolportierten Wechselfreigabe mit einer stolzen Ablöse versüßen lassen. Laut ‚The Mirror‘ fordern die Skyblues umgerechnet rund 93 Millionen Euro für den 27-Jährigen Mittelfeldspieler. Für den interessierten, aber hoch verschuldeten FC Barcelona, der Silva als potenziellen Ersatz für Frenkie de Jong auserkoren hat, rückt damit eine Verpflichtung im Prinzip außer Reichweite.

Bis 2025 gilt Silvas Arbeitspapier bei den Citizens noch. Im vergangenen Sommer wurde der Edeltechniker nach der Ankunft von Rekordeinkauf Jack Grealish mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Für den englischen Meister lief der Portugiese in der vergangenen Spielzeit in 50 Pflichtspielen im Mittelfeldzentrum auf und war an 20 Treffern direkt beteiligt.