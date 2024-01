Guirassy-Klausel: Gute Nachrichten für den VfB

Die Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy hält den VfB Stuttgart auf Trab. Für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro darf der Toptorschütze (19 Treffer in 16 Pflichtspielen) in dieser Transferperiode wechseln. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth beschrieb die Situation gegenüber dem ‚kicker‘: „Unsere Strategie ist, auf alles vorbereitet sein zu wollen. Mehr als das können wir nicht tun.“

Doch nun sickern gute Nachrichten für den VfB durch: Anders als bislang angenommen gilt die Guirassy-Klausel wohl nicht für den kompletten Winter. In einem Bericht der ‚Bild‘ heißt es, dass der Passus „nur bis Mitte Januar, also rund um den Start des Afrika-Cups am Samstag, gültig sein“ soll. Ist dem tatsächlich so, wäre ein Verbleib etwas planbarer – und auch für die Verpflichtung eines etwaigen Ersatzes blieben mindestens zwei Wochen Zeit.

Guirassys Überform im ersten Teil der Saison und sein geringer Preis ließen natürlich einige Klubs hellhörig werden. Nach FT-Infos haben Manchester United, Newcastle United, der AC Mailand und die AS Rom gesteigertes Interesse. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund wurden bereits gehandelt. Doch ein Wintertransfer wird zunehmend unwahrscheinlicher, da sich Guirassy in einem Testspiel mit Guinea verletzte und noch unbekannt ist, ob und wie lange er ausfallen wird.