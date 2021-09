KSC: M’Bakata und Voca im Probetraining

Der Karlsruher SC begrüßt zwei Spieler zum Probetraining. Wie der Klub mitteilt, nehmen Salem M’Bakata (23) und Idriz Voca (24) am Mannschaftstraining teil, um sich für eine Verpflichtung beim Zweitligisten zu empfehlen. Trainer Christian Eichner hat die Chance, beide Akteure bis Mittwoch unter die Lupe zu nehmen.

Rechtsverteidiger M’Bakata stand bis Sommer beim FC Sochaux unter Vertrag und kommt auf 61 Einsätze in der Ligue 2. Voca absolvierte in der vergangenen Saison 26 Pflichtspielpartien für Ankaragücü in der Süper Lig. Der kosovarische Nationalspieler spielt vorwiegend im defensiven Mittelfeld.