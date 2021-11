Bergamo an BVB-Sommerflirt Madueke dran

Atalanta Bergamo trifft offenbar erste Vorbereitungen für eine Verpflichtung von Noni Madueke. Wie das Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat der Klub von Nationalspieler Robin Gosens Kontakte zum Berater des Flügelstürmers von der PSV Eindhoven geknüpft.

Madueke geriet im Sommer als möglicher Nachfolger von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund in die Schlagzeilen, schlussendlich entschied sich der BVB jedoch für einen Transfer von Donyell Malen. Neben dem 19-jährigen Engländer ist Jérémie Boga (24) vom Ligarivalen US Sassuolo ein Kandidat in Bergamo, aktuell aber wohl noch zu teuer.