Boniface-Ersatz: Alonso bezieht Stellung

Xabi Alonso verneint, dass Bayer Leverkusen auf die Verletzung von Victor Boniface (23) automatisch auf dem Transfermarkt reagieren wird. „Wir sind nicht unter Druck, einen neuen Spieler zu holen, aber wir sind immer bereit“, erklärte der Trainer der Werkself auf der heutigen Pressekonferenz und ergänzt: „Wenn es eine gute Option gibt, schauen wir uns das an. Es muss Sinn machen.“

Bereits am gestrigen Donnerstag stieß Sportdirektor Simon Rolfes ins gleiche Horn: „Er wäre in den ersten Wochen ohnehin weg gewesen. So ist es erstmal kein Unterschied.“ Der Goalgetter wird aufgrund einer Adduktorenverletzung bis in den April ausfallen.