Nach Boniface-Ausfall: Die Bayer-Pläne für den Winter

Auf die vorübergehende Abwesenheit von Victor Boniface war man bei Bayer Leverkusen eingestellt. Allerdings sollte der Stoßstürmer eigentlich schon im Anschluss an den Afrika-Cup, also Februar wieder auf dem Platz stehen. Aufgrund der Verletzung dauert es nun aber rund zwei Monate länger, ehe Xabi Alonso wieder auf seinen bulligen Angreifer zurückgreifen kann.

„Er wäre in den ersten Wochen ohnehin weg gewesen. So ist es erstmal kein Unterschied“, will Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ von Transferpanik erst einmal nichts wissen. Doch der Bayer-Sportchef weiß auch: „Dass wir die Situation noch stärker beobachten – auch den Verlauf der nächsten Wochen, was da bei uns und beim Afrika-Cup passiert – dass wir Möglichkeiten abchecken, ist klar.“ Man gehe das Projekt Winterneuzugang allerdings „mit einem etwas anderem Blickwinkel“ an.

Soll heißen: Eine vielseitige Offensivkraft ist weiterhin gesucht. Inwieweit sich das Profil nun in Richtung Neuner entwickeln wird, bleibt vorerst offen. „Es muss eine sinnvolle und intelligente Lösung für die Mannschaft sein“, stellt Rolfes klar.

Und Panik ist aufgrund der Verfügbarkeit von Patrik Schick (27) und Adam Hlozek (21) ohnehin nicht angebracht. „Du kannst auch mit einem Zweiersturm und einem dahinter spielen“, verweist Rolfes zudem auf Spieler wie Amine Adli (23), die ihre Qualitäten in vorderster Front ebenso schon nachgewiesen haben. Dennoch: Rolfes dürfte ein Auge auf den Stürmermarkt werfen, schließlich will man die hervorragende Ausgangsposition in der Liga nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.