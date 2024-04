Vor Real-Duell: Tuchel mit Personalsorgen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel drohen im Halbfinalhinspiel der Champions League am Dienstag (21 Uhr) einige wichtige Spieler auszufallen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Duell mit Real Madrid zeigte er sich aber zumindest vorsichtig optimistisch: „Bei Konrad Laimer sieht es am besten aus. Er wird aller Voraussicht nach heute mit der Mannschaft trainieren. Für Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano kommt das Training wohl noch zu früh. Es wird auf alle Fälle ein paar Last Minute-Entscheidungen geben.“

Leroy Sané und Jamal Musiala wurden auch heute noch behandelt, werden aber laut Tuchel im Abschlusstraining am Nachmittag zurückerwartet. Beide sollen gegen Real in der Startaufstellung stehen. Tuchel kündigte an, im prestigeträchtigen Spiel gegen Madrid auch auf angeschlagene Spieler zu setzen, sofern sie zumindest „vertretbar spielfit“ sind. „Wir werden morgen in den 90 Minuten alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Dann wissen wir, wie die Voraussetzungen für das zweite Spiel sind, aber taktieren werden wir in der Aufstellung nicht“, so der 50-Jährige.