Kjaer verlässt Milan

Simon Kjaer wird den AC Mailand nach dem Saisonende verlassen. Das hat der Berater des 35-Jährigen, Mikkel Beck, in einem Interview mit ‚Bold.dk‘ bestätigt. Der Vertrag des Dänen bei den Norditalienern läuft nach viereinhalb Jahren im Sommer aus und wird nicht verlängert. Wie es im Anschluss für Kjaer weitergeht, steht aktuell nicht fest. „Er wird die Europameisterschaft spielen und dann entscheiden, was er im nächsten Jahr macht. Es stimmt, dass einige Vereine um Informationen gebeten haben“, so Beck.

Kjaer hat 120 Pflichtspiele für die Rossoneri absolviert. Dabei erzielte er einen Treffer und gewann 2022 den Scudetto. In der aktuellen Saison stand der Däne in der Serie A bislang 19 Mal auf dem Platz. Aktuell fällt er allerdings wegen Oberschenkelproblemen aus. Diese sollen bis zur Europameisterschaft wieder auskuriert sein. Dort möchte Kjaer seine Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führen.