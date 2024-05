Bayer: Transferduell um Pentz

Patrick Pentz könnte Bayer Leverkusen diesen Sommer dauerhaft verlassen. Laut der ‚Bild‘ will Bröndby IF die Torhüter-Leihgabe der Werkself festverpflichten. Auch der Erzrivale FC Kopenhagen hat dem Bericht zufolge die Fühler nach Leverkusens Nummer drei im Tor ausgestreckt. Bei Bröndy ist Pentz Leistungsträger. Der 27-jährige Österreicher blieb in 27 Pflichtspielen neunmal ohne Gegentreffer und kämpft noch um den Meistertitel mit.

Über eine Kaufoption verfügt Bröndby allerdings nicht und so muss die Ablöse frei verhandelt werden. Die ‚Bild‘ bringt als mögliche Summe rund drei Millionen Euro ins Spiel. Bayer würde damit nach der ablösefreien Verpflichtung im Januar 2023 ein kleines Transferplus erwirtschaften. An den neuen Deutschen Meister ist Pentz noch bis 2025 gebunden, hat aber nach der rasanten Entwicklung von Matej Kovar (23) als Nummer zwei keine Aussicht auf Spielzeit.