Nächster Halt MLS: Giroud verkündet Milan-Abschied

Olivier Giroud startet im Sommer eine neue Herausforderung. Über Social Media teilt der Angreifer des AC Mailand mit: „Ich bin hier, um euch zu sagen, dass die nächsten beiden Spiele meine letzten für Milan sein werden. Meine Karriere wird in der MLS fortgesetzt.“ Girouds Vertrag bei den Rossoneri läuft zum Saisonende aus. Aller Voraussicht nach zieht es den 37-Jährigen zum Los Angeles FC.

Giroud geht mit einem weinenden Auge: „Ich bin sehr stolz auf alles, was ich hier bei Milan in drei Spielzeiten erreicht habe. Meine Geschichte mit Milan endet dieses Jahr, aber Milan wird für immer in meinem Herzen bleiben.“ Mit den Rossoneri gewann der Weltmeister von 2018 im Jahr 2022 die italienische Meisterschaft. Darüber hinaus erzielte der Routinier 48 Treffer in 130 Spielen.