Mazraoui-Poker: Neue BVB-Konkurrenz

Im Kampf um Noussair Mazraoui muss sich Borussia Dortmund offenbar mit einem neuen Schwergewicht auseinandersetzen. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, pokert neben dem BVB und dem FC Barcelona auch der AC Mailand um die Gunst des Rechtsverteidigers von Ajax Amsterdam.

Mazraoui kommt im Sommer ablösefrei auf den Markt, eine Vertragsverlängerung in der Grachtenstadt hat der 24-jährige gebürtige Niederländer mit marokkanischem Pass ausgeschlagen. Die Borussia wähnt sich beim Sommerschnäppchen in der Pole Position und soll laut ‚Sport1‘ bereits „sehr, sehr konkret in Gesprächen“ sein.