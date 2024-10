Hoffenheim: Schicker stärkt Matarazzo

Pellegrino Matarazzo erhält Rückendeckung vom neuen Sportgeschäftsführer der TSG Hoffenheim. Andreas Schicker verkündete bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstagnachmittag, dass er den stark in der Kritik stehenden Trainer nicht in Frage stellt: „Für mich ist es absolut so, dass es keine Diskussion und Spekulation um den Trainer gibt.“ Er habe sich mit Matarazzo am Vorabend zu einem Gespräch getroffen, das „sehr offen und positiv“ verlaufen sei.

Daher sehe der Österreicher keinen Grund für eine Veränderung auf der Trainerbank und kündigte an, in der kommenden Zeit eng mit dem Coach zusammenzuarbeiten, um den Klub wieder zum Erfolg zu führen: „Es ist für Pellegrino wichtig, wieder einen klaren Ansprechpartner zu haben. Die Phase in den letzten Monaten war für ihn sehr schwer. Wir werden uns in den nächsten Tagen öfter austauschen, weil wir beide ein Gefühl füreinander bekommen müssen, um zu verstehen, wie der jeweils andere tickt.“ Schicker ersetzt den bereits im Juli entlassenen Alexander Rosen und kam für die Ablöse von knapp einer Million Euro von Sturm Graz nach Hoffenheim.