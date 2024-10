FC Bayern: Kompany & Freund weisen Taktik-Kritik zurück

Das 1:4 unter der Woche beim FC Barcelona war der erste große Dämpfer für den FC Bayern in der laufenden Saison. Die Kritik ließ nach der Champions League-Klatsche nicht lange auf sich warten. Hauptthema war und ist nach wie vor die wackelige Defensive der Münchner. Berichten zufolge soll es sogar in der Chefetage des Klubs Zweifel an der taktischen Ausrichtung von Vincent Kompany geben.

Auf der heutigen Pressekonferenz wehrte sich der Trainer der Münchner gegen entsprechende Vorwürfe und stellte sich gleichzeitig vor seine Mannschaft. Auf die Analyse eines Journalisten, Bayern kassiere Gegentore immer nach einem ähnlichen Muster und leide unter taktischen Fehlern der Innenverteidiger Dayot Upamecano und Minjae Kim, entgegnete Kompany: „Das stimmt nicht ganz.“

FC Bayern: Rückendeckung für Neuer

Kompany weist Kritik zurück

Der Belgier führte aus: „Die Tore, die wir gegen Frankfurt bekommen haben, sind nicht die gleichen Tore wie gegen Barcelona. Ich denke, letztendlich liegt die Verantwortlichkeit bei der Mannschaft und nicht bei einem Individuum. Wir haben Qualität und gute Spieler und bislang haben sie es auch gut gemacht.“

Er verstehe zwar, dass es nach dem Barça-Spiel zu Kritik kommt. Gleichzeitig erinnerte er aber daran, dass „uns vor dem Spiel noch von den Medien vorgerechnet wurde, dass wir die Mannschaft sind, die in ganz Europa die wenigsten Chancen des Gegners zugelassen hat. Was ich nicht aus den Augen verlieren will, ist das, was die Jungs erreichen können, wenn sie noch ein paar Schritte nach vorne machen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie das können. Es ist unser Ziel, die Mannschaft weiter nach vorne bringen.“

Kompany sei nicht überrascht davon, dass bei seiner Mannschaft noch nicht alles perfekt läuft. Der 38-Jährige verwies darauf, „dass wir schließlich letzte Saison keinen Titel gewonnen haben“. Er sei aber zufrieden mit der Laufleistung und dem Kampf, den seine Mannschaft gegen Barcelona gezeigt habe.

Kompany weiter: „Wir haben schon vorher gegen starke Gegner gespielt, ohne viele Gegentore zu bekommen. Die Basis ist, dass die Mannschaft arbeitet und mir zeigt, dass sie aus diesen schlechten Momenten lernen kann.“ Sein Fazit: „Ich bin komplett von dieser Mannschaft überzeugt.“

Freund stimmt zu

Auch Sportdirektor Christoph Freund wies Kritik an Kompany und dessen Taktik zurück. „Ich bin überzeugt davon, dass wenn die Mannschaft den Matchplan des Trainers umsetzt, das der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn sie die Vorgaben genau umsetzen, ist die Chance sehr hoch, dass wir ein Spiel erfolgreich bestreiten.“

Der Österreicher fuhr fort: „Seit Vincent hier ist, arbeiten die Mannschaft und das Trainerteam sehr hart. Das ist richtig intensive, professionelle und harte Arbeit. Wir werden uns deshalb mit Ergebnissen belohnen. Darum bin ich fest davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg bleiben werden und sollten.“ Am morgigen Sonntag (15:30 Uhr) kann die Mannschaft diesen lobenden Worten gegen den VfL Bochum Taten folgen lassen.