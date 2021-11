Köln: Skhiri wieder mit dabei

Ellyes Skhiri kehrt beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag (17:30 Uhr) in den Kader des 1. FC Köln zurück. „Ellyes wird im Kader sein, aber nicht in der Startelf stehen. Er kann aber eine sehr gute Option für eine Einwechslung sein“, bestätigte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der heutigen Pressekonferenz.

Skhiri hatte sich Anfang Oktober während der Länderspielreise mit der tunesischen Nationalmannschaft am Knie verletzt. Fünf Pflichtspiele verpasste der 26-Jährige im Anschluss. In der Bundesliga blieben die Geißböcke in dieser Zeit sieglos.