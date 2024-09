Gespräche laufen: Neuer Klub für Ex-Bochumer Förster?

Der SV Darmstadt könnte außerhalb des Wechselfensters noch einen neuen Zehner in den eigenen Reihen begrüßen. Einem Bericht des ‚Lilienblog‘ zufolge ist der aktuell vereinslose Philipp Förster (29) ein Thema am Böllenfalltor. Ein erster Austausch mit dem von Florian Kohfeldt trainierten Verein soll am gestrigen Mittwoch erfolgt sein.

Förster war zuletzt für zwei Jahre für den VfL Bochum aktiv, ehe sein Arbeitspapier Ende Juni auslief. Zuvor stand er unter anderem beim VfB Stuttgart sowie beim SV Sandhausen unter Vertrag. Mit der Erfahrung aus 88 Zweitliga- sowie 83 Erstligapartien im Gepäck würde der 1,88 Meter große Linksfuß beim Bundesliga-Absteiger aufschlagen, der aktuell auf dem enttäuschenden 16. Tabellenplatz rangiert.

Damit nicht genug: Die Lilien werden aktuell von einer Verletzungsseuche geplagt. Mit Außenbahnspieler Matthias Bader (27) und Sechser Paul Will (25) fallen zwei Stammspieler voraussichtlich für den Rest der Spielzeit aus. Auch auf diesen Positionen möchten die Verantwortlichen nochmal nachbessern, für hinten rechts wurden zuletzt die ebenfalls vereinslosen Cédric Brunner (30) Marco Thiede (32) gehandelt.