Subotic verkündet Karriereende

Neven Subotic hat seine aktive Laufbahn beendet. „Ja“, bestätigt der 33-Jährige im Interview mit der ‚Augsburger Allgemeinen‘, „ich hatte nur noch keine Zeit, es offiziell zu machen.“ Der ehemalige Dortmunder, der als Innenverteidiger zweimal mit dem BVB die deutsche Meisterschaft holte, möchte sich zukünftig auf die von ihm gegründete Neven Subotic Stiftung konzentrieren. Diese ermöglicht armen Menschen in Äthiopien, Kenia und Tansania Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene.

„Ich mag mich weiterbilden. Möchte etwas aufbauen, das künftig mehr wert sein wird als etwas, was jedes Jahr weniger bedeutend ist. Es ist auch eine Entlastung. In den letzten Stationen war es auch vor allem gesundheitlich frustrierend für mich“, erklärt Subotic seine Entscheidung. „Fußball per se“ interessiere ihn nicht mehr, „aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen.“ Die letzte Station des 33-Jährigen im Profifußball war der SCR Altach in Österreich. Seit vergangenem Sommer ist er ohne Klub.