Barça schnappt sich Argentinien-Juwel

Lucas Román wagt den Sprung nach Europa. Wie der FC Barcelona offiziell bestätigt, kommt das Offensiv-Juwel vom argentinischen Zweitligisten Club Ferro Carril Oeste nach Katalonien und unterschreibt bis 2026. Die Ausstiegsklausel wurde auf 400 Millionen Euro festgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Román gehört seit dem vergangenen Jahr dem Profi-Kader seines Ausbildungsklubs an. Nach 27 Pflichtspieleinsätzen stehen vier Torbeteiligungen zu Buche. In Barcelona wird der 18-Jährige zunächst in der zweiten Mannschaft Barça Atlètic einsortiert.

Lese-Tipp

Kaufoption am Saisonende: Carrasco doch zu Barça?